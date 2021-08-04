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الرياض - روايدا بن عباس - في تفاصيل جديدة ووفقا لما نشرته مواقع اخبارية مصرية وعربية فقد كشفت الفنانة والنجمة المصرية الشهيرة ليلى علوي عن اعجابها الكبير بأحد الفنانين المصريين ورغبتها بالزواج منه أثناء استعادتها للذكريات في أحد الأعمال الفنية المشتركة.

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’’ليلى علوي’’ تفاجئ جمهورها وتكشف هوية الفنان الوحيد الذي أحبته وتمنت الزواج منه .. لن تتوقع من يكون ؟

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وجاءت هذه التصريحات في لحظة استعادة ليلى علوي ذكريات عملها الشهير "حديث الصباح والمساء" مع الفنان أحمد خليل ليكشفا خلال حديثهما عن علاقة الود والاحترام التي جمعت بينهما في كواليس العمل.

من جهته كشف الفنان أحمد خليل عن مدى اعجابه أيضاً في لقاء سابق بالفنانة ليلي علوى من خلال وصلة غزل على الهواء أثناء استضافتهما في احدى البرامج التلفزيونية.

كما سرد الفنان أحمد خليل العديد من المواقف والذكريات مع النجمة الشهرية الفنانة ليلى علوي كان أبرزها موقفاً لهما خلال تصوير إحدى لقطات المسلسل، وفور انتهاء التصوير، وجد "علوي" تجري قائلة: "يلا بسرعة عشان أحمد خليل عنده أوردر تاني"، معتبرا أنها كانت على درجة عالية جدا من الرقي والذوق في التعامل.

وردت الفنانة ليلى علوي على حديث الفنان أحمد خليل عنها قائلة له: "أقوم أبوسك دلوقتي ولا أعمل فيك إيه".

وكشفت قطة السينما المصرية لأول مرة عن قولها لأحمد خليل في وقت سابق: "لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك".

وأكمل "خليل" مدحه في النجمة الجميلة ليلى علوي بقوله: "أنتِ أحلى من رأت عيني حتى اليوم"، فلم تتراجع "علوي" عن مبادلته المدح بالتعبير عن محبتها ومعزتها الكبيرة له، بقولها: "حبيبي .. والله بحبك أوي"، ثم يرد عليها بأنه يحبها حبًا لا يتخيله أحد.

يشار إلى أن أن مسلسل "حديث الصباح والمساء"، هو مسلسل درامي مصري من إنتاج عام 2001، وشارك في بطولته النجم المصري أحمد خليل، والفنانة ليلى علوي، وعبلة كامل، ودلال عبد العزيز، وخالد النبوي، والكثير من النجوم والممثلين، ومن إخراج أحمد صقر.

يجدر ذكره بأن الفنانة ليلى علوي هي فنانة ونجمة مصرية شهيرة لمع نجمها خلال العقود الاخيرة من القرن الماضي وما تزال سيدة الشاشة العربية حتى اليوم وتحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة ليس في مصر بحسب وإنما بالوطن العربي برمته .