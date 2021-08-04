انت الان تتابع خبر تسريب صور محرجة لزوجة ’’رامز جلال’’ .. اتفرج كيف أذهلت الجميع بجمالها الخارق (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد بمواقع التواصل الاجتماعي، صور نادرة لزوجة الفنان رامز جلال، وامطاروها بالاعجابات والتعليقات، ليضعوه في موقف محرج، خاصة وأنها يفرض حظر مشدد على ظهور زوجته أو نشر أي صور لها.

تسريب صور محرجة لزوجة ’’رامز جلال’’ .. اتفرج كيف أذهلت الجميع بجمالها الخارق (صور)

اعتراف ناري.. معالي زايد: هذا المشهد الساخن كان حقيقي ولم يكن تمثيل وتسبب بطلاقي وحالة غضب في عائلتي (اتفرج)

أنتشار صورة قديمة للفنانة أحلام في سن المراهقة .. وهي مختلفة تمامًا !! .. لن تصدق كيف كانت ؟ (اتفرج)

إيمي ودنيا سمير غانم تصابان بنوبة قلبية بعد أنتكاسة مرعبة في صحة ’’دلال عبدالعزيز‘‘ .. أخبار مزلزلة وردت للتو من المستشفى .. اتفرج

بكل جراءة .. فنانة شهيرة تصعق الجميع باعترافات فاضحة : أعاشر زوجي 10 مرات في اليوم وأشتهي المزيد .. من تكون ؟ (صورة)

بدون خجل .. نسرين طافش تتعمد رفع فستانها لكشف المستور .. (صورة فاضحة)

دولة عظمى تزف بشرى سارة ومفرحة للسعوديين .. والأحتفالات تعمم مدن المملكة .. اتفرج

والملاحظ أن المتابعين انذهلوا من جمالها الساحر ورقتها الطاغية، من خلال تعليقاتهم التي تضمنت عبارات وكلمات إطراء واعحاب وغزل؛ وتمنيات بأن يكون لديهم زوجات مثلها.

وظهرت زوجة الفنان المصري في بعض الصور برفقته وهما في بداية زواجهما، وفي البعض الآخر برفقة ابنهما، وهم يقضون أوقات رومنسية.

الملامح الشقراء لزوجة رامز جلال، كان لها نصيب من التعليقات التي احتوت بعضها على كلمات خادشة.

ومن المعروف أن حياة رامز جلال يحيطها بسرية شديدة، حيث إنه لا يظهر أي صور لزوجته أو ابنه الوحيد الذي يدعى ياسر في الإعلام، للدرجة التي وصل فيها أن البعض كان يظن إنه مازال أعزب، في حين إنه متزوج ولديه ابن.

وكانت أنباء قد أفادت بأن رامز جلال متزوج من الفنانة غادة شريف، وإنها ابتعدت عن التمثيل بعد إنجابهما ابنهما، ومن ثم عادت بعدما تجاوز ابنهما سن الرضعة، فيما قالت أنباء أخرى بأنه متزوج من خارج الوسط الفني.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول صور زوجة الإعلامي والفنان رامز جلال، بل سبق تداولها خلال السنوات الماضية.

من جهتها نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، منذ فترة قصيرة، صورة للفنان المصري رامز جلال مع زوجته، وعلقت عليها بالقول :” صورة زوجة رامز جلال . . ما أدري ليش احس حياتها معاه فيلم رعب”. في اشارة واضحة منها إلى برامج الرعب التي يقدمها في موسم رمضان من كل عام والتي كان آخرها "رامز مريض نفسي".