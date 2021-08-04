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الرياض - روايدا بن عباس - أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صور قديمة جداً للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي ، رصدت شكلها قبل التجميل وبداية شهرتها في سن الـ16 بمرحلة الدراسة، وكشفت الصور عن التغيير الملحوظ في شكلها وإطلالاتها، بمرور الزمن.

أنتشار صورة قديمة للفنانة أحلام في سن المراهقة .. وهي مختلفة تمامًا !! .. لن تصدق كيف كانت ؟ (اتفرج)

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وبحسب تعليقات المتابعين، فقد أجتمعت الآراء حول إطلالة “أحلام” بين تلك المرحلة العمرية واليوم، فجميعهم أشاروا إلى أختلاف طبيعتها تماماً عما نعرفها اليوم، فاليوم هي صاحبة الجمال والأناقة والمجوهرات الأجمل، ولكن “أحلام” لم تنفي يوماً كيف كانت طفولتها وحياتها البسيطة في سن المراهقة.

من ناحية أخري، ودعت الفنانة الاماراتية أحلام متابعينها قبل اجازتها الصيفية من خلال بوست نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

ونشرت أحلام عدة صور لها وأرفقتهم بالتعليق قائلة :”مساء الخير حبايبي قررت آخذ اجازه قصيره لمده شهر راحه واستجمام قبل بدء موسم حافل باذن الله اول شهر تسعه اللهم اني استودعتك نفسي وذريتي ومن معي فأحفظنا بحفظك وامانك استودعتكم الله”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع خبر أحلام الشامسى، متمنين لها عطلة سعيدة، كما تساءلوا عن وجهتها والمكان الذي اختارته لعطلتها، خاصة وأنها وضعت إيموجي لطائرة، في إشارة منها إلى أنها تنوي السفر والاستجمام في عطلة الصيف.

يُذكر أن أحلام طرحت أحدث ألبوماتها بعنوان “فدوة عيونك”، وهو يضم 20 أغنية، تعاونت فيها مع الملحن المصري محمود خيامي، وعدد من الشعراء والملحنين، منهم: الشاعر تركي آل الشيخ والأمير بدر بن عبد المحسن والملحن عزوف والشاعر دايم السيف والأمير خالد الفيصل والملحن طلال والموزّع خالد عز والملحن أحمد الهرمي.