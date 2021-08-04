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الرياض - روايدا بن عباس - صدمت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بمشاركتهم صورها من اجازتها الصيفية عام 2017 من جزر المالديف.

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بدون خجل .. نسرين طافش تتعمد رفع فستانها لكشف المستور .. (صورة فاضحة)

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وعلقت طافش على صورها بالقول: “العالم كالكتاب، واولئك الذين لم يسافروا كأنهم قرأوا صفحة واحدة من هذا الكتاب ”.



وظهرت طافش في مجموعة الصور الصيفية منذ وقت خلى باطلالات متنوعة بفساتين صيفية كشفت فيها طافش عن مفاتنها بصورة ظهرت فيها أفخاذها بشكل فاضح من شواطئ المالديف.

وتعرضت طافش لانتقادات حادة بعد انتشار الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بالتعليق الذي تركته علبها وأوضح الجمهور بأن على طافش أن تحترم الجمهور وتقدر ظروف الشعوب الغير قادرة على تحمل تكاليف البذخ والسفر والاستجمام والسياحة الذي تقوم به بين طافش بشكل دوري.

بينما تغزل قسم آخر باطلالة طافش الصيفية الجديدة وترك المتابعون العديد من التعليقات التي أثنت على ظهورها القديم واسترجاعها لذكريات اجازتها الصيفية في جزر المالديف الشهيرة.

وقبل أيام، فاجأت أيضا ​نسرين طافش​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي بصورة وصفوها بأنها جريئة ولا داعي لنشرها على العلن.

وظهرت طافش في الصورة (فضلنا عدم نشرها) مستلقيةً على أريكة مرتديةً روب الإستحمام وتحتسي القهوة، وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين إنتقدوا ظهورها بهذا الشكل، وكان من التعليقات:"حلوي كتير بس شو داعي لجلسة تصوير بروب الحمام، "حاجتك تغري العالم".

يذكر أن أحدث أعمال نسرين ، مسلسل "الوجه الآخر"، وتشارك بطولته الممثل ماجد المصري و مادلين طبر وندا موسى و أحمد سعيد عبد الغني ومحمد علي رزق و رانيا شاهين والعديد من الممثلين.