انت الان تتابع خبر شاب سعودي يفشل في اغتصاب عاملة منزلية حسناء بتبوك و ما فعله بها قبل قتلها صادم ولم يصدقة أحد .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فشل شاب سعودي في اغتصاب عاملة منزلية في مدينة تبوك شمالي البلاد، ليقوم بطعنها في محاولة لقتلها لعدم الإبلاغ عنه.

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ونقلت صحيفة "أخبار 24" السعودية، عن مصادر أن الجهات الأمنية في منطقة تبوك، تتحفظ على شاب في العقد الثاني من العمر بعد قيامه بطعن عاملة منزلية.

وأضافت المصادر: أن العاملة تعرضت لطعنة على يد ابن كفيلها الأسبوع الماضي بعد وقوع مشاجرة بينهما نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.



وختمت المصادر: أن "الإصابات التي لحقت بالعاملة متوسطة؛ في حين باشرت الجهات الأمنية الحادثة لمعرفة تفاصيل الواقعة".

وبحسب مصادر إعلامية سعودية، فإن الشاب حاول استمالة العاملة لإقامة علاقة جنسية معها، لكنه فشل وحاول اغتصابها ثم طعنها.