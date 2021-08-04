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الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت دولة أوروبية، أمس الإثنين، عن إجراءات وشروط جديدة لدخول القادمين من المملكة العربية السعودية إلى أراضيها.

دولة عظمى تزف بشرى سارة ومفرحة للسعوديين .. والأحتفالات تعمم مدن المملكة .. اتفرج

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وقالت سفارة المملكة في إيطاليا في تنبيه لمواطنيها إن السلطات الإيطالية أصدرت تحديثات جديدة في إطار مواجهة جائحة كورونا، تتضمن السماح بدخول القادمين من المملكة بغرض السياحة مع ضرورة الالتزام بعدد من المتطلبات.

وأوضحت السفارة أن المتطلبات تتضمن تعبئة نموذج التعهد الإلكتروني والاحتفاظ بـ QR code إما مطبوعًا أو إلكترونياً، من خلال الرابط، إضافة إلى وجود فحص PCR بنتيجة سلبية صالحة خلال الـ72 ساعة قبل موعد الدخول إلى إيطاليا.







وبحسب بيان السفارة تضمنت الشروط أيضًا الحجر في مقر الإقامة لمدة 5 أيام، بالإضافة إلى إجراء فحص PCR أو فحص سريع في اليوم الأخير من الحجر.

وكانت إيطاليا لا تسمح بدخول القادمين من السعودية لغرض السياحة في إطار اجراءاتها لمنع تفشي فيروس كورونا.