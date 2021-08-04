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الرياض - روايدا بن عباس - احتفلت شام_الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، بعيد ميلادها، حيث تفاجأت بزملائها في عيادتها الخاصة بالعناية بالبشرة، ينفذون احتفالية صغيرة لها.

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شام الذهبي أبنة الفنانة ’’أصالة نصري‘‘ تحتفل بعيد ميلادها بشورت جريء .. (صورة)

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نشرت شام فيديو من أجواء الاحتفالية وعلقت قائلة: (عائلتي في دايو ديرما شكراً لكم).

شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، من زوجها السيد أيمن الذهبي، فتاة متعلمة، طيبة، مرهفة الأحاسيس، لا تعتني باطلالتها وتحب الظهور على طبيعتها عكس والدتها التي لا تظهر أمام العلن الا وأطنان مساحيق التجميل تغطي وجهها.

شام ليست إنسانة سوية طبيعة فقط، لكنها تحاول تصليح هفوات والدتها النجمة، فبعد الانتقادات الشديد التي تعرضت لها أصالة بسبب سخريتها من النجمة المصرية، ياسمين صبري، عبرت شام عن حبها لزوجة رجل الاعمال المصري، أحمد ابوهشيمة، وأهدتها صورة كبيرة تظهر إطلالات ياسمين في مهرجان الجونة السينمائي، وعلقت عليها بالقول: (إلى الجميلة ياسمين، يأتي دائماً بريقك من الداخل لأنك جميلة من الداخل والخارج، وتمتلكين عقلاً نظيفاً وقلبا صافياً وروحاً قيمة.. أحبك إلى مالا نهاية نجمتي اللامعة).