فنانة عربية تعترف بكل جراءة : عشت ’’علاقة خاصة’’ مع رئيس عربي سنة كاملة وهذا ما كان يفعله كل خميس وهذا الأمر الوحيد الذي طلبه مني فرفضت !! .. اتفرج (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة التونسية نجلاء عن علاقة خاصة كانت تجمعها بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، منوهة إلى أنه عاشت معه لمدة سنة كاملة لكن لم يحدث بينهما شيء غير مشروع. وأشارت إلى أنه كان يصوم كل إثنين وخميس.

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وقالت نجلاء خلال مداخلة تلفزيونية أمس السبت على قناة "الحوار التونسي"، إنها لا تخجل من العلاقة التي جمعتها بالقذافي، مؤكدة على أن الراحل هو "فخر لها والليبيين والعرب".

وأوضحت الفنانة، التي كانت تقيم في مصر لمدة طويلة ثم حصلت لها بعض المشاكل هناك دفعتها لمغادرتها، أنها تلقت دعوة من قناة ليبية للمشاركة في برنامج، ولدى وصولها للأراضي الليبية تبين أن القذافي هو من دعاها بعد أن اتفرج إحدى اللقاءات التي أجرتها في تلفزيون لبناني وتحدثت فيها عن أزمتها مع مصر.

وقالت نجلاء إن الزعيم الليبي استقبلها "بصدر رحب" وأعرب لها عن استعداده لمساعدتها لأنه "لا يحب الظلم"، وقد تأثر من قصتها، مشيرة إلى أنه على المستوى الإنساني، "رجل محترم يصوم كل اثنين وخميس ولا يشرب الخمور ولا يحب الدخان".

وأوضحت الفنانة التونسية أنها رفضت أن يتوسط لها لحل أزمتها في مصر، فعرض عليها البقاء والعمل في ليبيا، لكنها رفضت لأن السوق الليبية ليست كبيرة مثل مصر، ولن تستفيد من البقاء في ليبيا.

فطلبت من القذافي أن يدعمها على الصعيد الفني، فقام بتمويل انتاج مجموعة من الأغنيات لها وتمكنت من تصوير 2 فيديو كليب مع أشهر المخرجات في لبنان، رندة علم، وهو أمر مكلف جدا.

وقالت نجلاء إنها زارت القذافي بعد ذلك في ليبيا عدة مرات حيث استمرت العلاقة نحو عام، مؤكدة أنها "كانت مجرد علاقة صداقة واستلطاف من القذافي لها وكانت تبقى معه بحضور حاشيته، أي لا علاقة غير مشروعة جمعتها به".