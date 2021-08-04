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الرياض - روايدا بن عباس - عرض برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" تسجيلاً صوتياً نادراً للفنانة الراحلة سعاد حسني تتحدث فيه عن علاقتها بنجوم الفن ومنهم نادية لطفي حيث قالت عنها:" نادية لطفي صديقتي المقرّبة، وكانت ترسل لي وردة في "عيد الحب"، ودائماً تتصل بي هاتفياً للاطمئنان على حالتي الصحية".

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تسريب تسجيل صوتي نادر لسعاد حسني خلال وجودها في لندن.. هذا ما كشفته للجمهور وأصاب المصريين بالصدمة !!

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وأضافت الفنانة الراحلة في التسجيل الصوتي أن "عيد الحب" في لندن يختلف تماماً عنه في مصر، فهو يمثل قيمة كبيرة لدى البريطانيين، مشيرة إلى أنه يتم توزيع ما يقرب من 10 ملايين وردة في ذلك اليوم.

ووجّهت حسني في التسجيل الصوتي مع الكاتب الصحافي محمود مطر، التحية الى الراحل كمال الجنزوري رئيس الوزراء في ذلك الوقت على قرار علاجها على نفقة الدولة.

ومن جانبه، أكد مطر أن علاقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، بالراحلة فاتن حمامة كانت سيئة للغاية بسبب تصريح خاص لفاتن حمامة لأحد الصحافيين بعدما سألها عن أجمل وجه في السينما المصرية وكان ذلك في العام 1962، فقالت زيزي البدراوي، وهو ما أغضب سعاد حسني، وانتقدت رأي الفنانة الراحلة فاتن حمامة، واستمرت العلاقة سيئة بينهما حتى وفاتهما.

يُذكر أن جيهان عبد المنعم، شقيقة الفنانة سعاد حسني، أكدت أن الفنانة الراحلة تزوجت من عبد الحليم حافظ لمدة 6 سنوات عرفياً، وهو مَن رشحها لفيلم "البنات والصيف" بعد فيلم "حسن ونعيمة"، لافتةً إلى أن "العندليب الأسمر" رفض في البداية إشهار الزواج، كما أنه كان يغار عليها بشدة، وشعرت هي بالإهانة، ما تسبب في انفصالهما.