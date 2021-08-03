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الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة لها من اجازتها الصيفية.

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لجين عمران برداء ضيق يكشف تفاصيل جسمها بكل وقاحة.. اتفرج (صورة)

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وظهرت لجين عمران في الصورة التي نشرتها عبر الحساب بإطلالة جذابة جدا مرتدية فستان صيفي أنيق جدا باللون التركواز وتزينت بقبعة صيفية كبيرة.

كما اضافت تعليقا تعبيرا عن شخصيتها قائلة " يا صباح الحب والسعاد ما كنت صغيرة و أحد يسألني عن اسمي كانت دائما ردة الفعل وحده اسمك غريب يتبعها نفس الأسئلة ايش معناته ؟ مين سماك ؟ و من وين جاب الاسم ؟ معنى اللُجَيْن هوالفضة و بمعنى أدق البياض الناصع من الفضة والدي حبيبي هو اللي اختار لي اسمي"

وتابعت القول " الاسم حصل عليه من خلال سماعه لأغنية الفنانة الرائعة فيروز ، الاسم لفت إنتباهه و بحث عن المعنى و عجبه و قرر يسميني (لجين) الأغنية موجودة فوق مع الصور.

من جهة أخرى ان الاعلامية لجين عمران شاركت صديقتها احلا الشامسي مؤخرا بجلسة تصوير عبر البومها الأخير وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير جدا.

الجدير بالذكر لجين عمران إعلامية سعودية، من مواليد عام 1977 عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب وهي أخت الفنانة أسيل عمران.