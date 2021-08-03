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الرياض - روايدا بن عباس - في حدث شكل صدمة حزن كبير لمحبي ومتابعي المسلسل التركي الشهير“قيامة أرطغرل“، توفي أحد أهم أبطال المسلسل الذي نالشهرة واسعة ليس في تركيا فحسب، بل في العالم أجمع.

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وفاة أحد أبرز أبطال مسلسل “قيامة أرطغرل” بعد صراع مع المرض .. اتفرج من يكون؟ (صورة)

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واستيقظ محبو المسلسل، اليوم الثلاثاء، على نبأ وفاة الممثل التركي، حسين أوزاي، الذي اشتهر بشخصية “كوركوت بيه” في مسلسل “قيامة ارطغرل”، عن عمر يناهز 62 عاما، في مدينة إسطنبول.

وقال الفنان والكاتب أونور أكاي في بيان “فقدنا الممثل الرئيسي حسين أوزان.. جنازة أوزاي ستكون يوم الأربعاء 4 آب/أغسطس بعد صلاة الظهر”.

وولد أوزاي في 1 كانون الثاني/يناير 1959، وهو من مواليد مدينة سامسون الساحلية الواقعة على ساحل البحر الأسود شمال شرقي تركيا.

أكمل الراحل دراسته الابتدائية والثانوية في مدينته، ليلتحق بعدها في معهد الموسيقى والفنون في نفس المدينة، حيث استطاع ان يصقل موهبته بالدراسة لتكون بدايته موفقة في اعماله الفنية.

لعب أوزاي العديد من الأدوار المهمة ما بين السينما والمسرح، إذ كانت بدايته مع السينما، حيث لعب أكثر من 10 أفلام قبل أن يدخل إلى عالم الدراما والأعمال التلفزيونية.

تعرّف عليه الجمهور التركي من خلال أعماله السينمائية، إلا أن الجمهور العربي تعرف عليه من خلال دوره “كركوت بيه” خال “أرطغرل”.