مفاجأة مدوية .. هيفاء وهبي تسرب فضائح رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة المخلة وياسمين صبري تطلب الطلاق على الفؤر .. اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - ما زالت فضيحة رجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة" تتصدر محركات البحث والسوشال ميديا بعد تسريب الفنانة فضائح مخلة.

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ومن المعروف أن العلاقة بين هيفاء وهبي وطليقها توترت بشكل كبير بعد زواج استمر 6 سنوا، ودائماً ما كان هنالك حرب من طرف واحد يشنها أحمد على هيفاء لتعطيل أعمالها الفنية في مصر وكان أخرها محاولة إخفاء نجاح مسلسلها "الحرباية" عن طريق شراء الصحفيين ومنع إجراء مقابلات معها.

واستغلت هيفاء وهبي الفضيحة التي تعرض لها أبو هشيمة وغردت بصورة عبر تويتر جاء فيها: "الحياة دوارة وتصيب الظالم بما ظلم، والشامت بما شمت، والمسيء بما أساء، لا تحزن وربك أعدل العادلين"

يذكر أن ياسمين صبري طلبت الطلاق من أبو هشيمة، لأنه بعد ضجة تسريب الفيديوهات.



فيما تبين بعد ذالك : خرجت الفنانة ياسمين صبري عن صمتها، لتحسم الجدل وتوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول طلاقها من أبوهشيمة، بنشر صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، واكتفت بوضع لاصق «قلب» على الصورة، ومن جانبه رد أبوهشيمة عليها في التعليقات قائلًا: «أحبك».