انت الان تتابع خبر شاب عشريني يقوم بهذا الفعل العنيف مع عروسته لساعات طويلة حتى فارقت الحياة على السرير.. وعندما عثرت عليها أسرتها كانت الصدمة !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في جريمة هزت الرأي العام أقدم شاب على قتل عروسه قبل أيام من إقامة حفل زفافهما، بتوجيه 83 ضربة منفصلة في جسدها،.

شاب عشريني يقوم بهذا الفعل العنيف مع عروسته لساعات طويلة حتى فارقت الحياة على السرير.. وعندما عثرت عليها أسرتها كانت الصدمة !! (اتفرج)

الفنانة الإماراتية أحلام تصدم الوسط الفني وتعلن إعتزالها بشكل مفاجئ .. اتفرج (صورة)

مفاجأة مدوية .. هيفاء وهبي تسرب فضائح رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة المخلة وياسمين صبري تطلب الطلاق على الفؤر .. اتفرج

نجمة ذافويس ‘‘لين الحايك’’ تصدم متابعيها بإطلالة خادشة وتستعرض جسدها بشكل فاضح .. اتفرج (صورة)

رهف القنون تصدم جميع السعوديين وتظهر بالمايوه الشفاف.. وتعلق: ’’جسدي خياري’’ (صورة فاضحة)

هيفاء وهبي تتعدى الخطوط بإطلالة جريئة وتغطي صدرها بيديها .. اتفرج (صورة)

عـــاجل : الملك سلمان يسعد كل المواطنيين و يصدر أمرًا ملكيًا ًا بشأن إعدام هذه الشخصية بعد ثبوت ارتكابها جريمة هزت السعودية .. اتفرج

تسريبات مفزعة تشيب الراس .. هذه حالة ’’دلال عبدالعزيز’’ الحقيقية وهذا ما قالته عن زوجها سمير غانم وصدمت الجميع !

تسريبات تكشف حقيقة مهنة الفنانة أحلام قبل الشهرة وصدمة بين جمهورها بعد الكشف عن ما كانت تحاول اخفاءه طوال هذه السنوات

واعتدى العريس والذي يدعى “ألكسندر فورونين” 26 عامًا ، وهو نجل ضابط كبير سابق في جهاز الأمن KGB ، على عروسته “مارينا بانكراتوفا” البالغة من العمر 26 عامًا، وتركها على السرير تعاني من جروحًا مروعة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.



تم العثور على العروس “بانكراتوفا” شبه عارية بعد هجوم “فورونين” الذي استمر ثلاث ساعات، ووفقًا لأدلة محكمة في موسكو ، فقد تعرض وجه العروس لتشوه شديد وكسر الجمجمة بسبب شيء غير معروف ، ربما في ساق كرسي أو رأس فأس حاد.

كما كان جذعها وأطرافها مغطاة بالجروح ، والتي كان بعضها بسبب اللكمات والركل، وبعد قتل عروسه ، حاول فورونين الفرار إلى الخارج ولكن تم إيقافه بسبب قيود السفر الوبائية.

ولكن بعد عثور والدته على العروس التي استعدت لحفل زفافها الذي كان من المفترض أن يقام خلال أيام، حُكم على العريس بالسجن أربعة عشر عامًا ونصف.