- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع خبر تسريبات مفزعة تشيب الراس .. هذه حالة ’’دلال عبدالعزيز’’ الحقيقية وهذا ما قالته عن زوجها سمير غانم وصدمت الجميع ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - دلال عبد العزيز مع بناتها
عـــاجل : الملك سلمان يسعد كل المواطنيين و يصدر أمرًا ملكيًا ًا بشأن إعدام هذه الشخصية بعد ثبوت ارتكابها جريمة هزت السعودية .. اتفرج
لأول مرة في تاريخ السعودية : فتيات شديدات الجمال يشاركن بمسابقة خاصة بالرجال .. والمفاجأة بالملابس الفاضحة التي ارتدوها ..اتفرج (صور)
مقترحات من
2021/08/03 الساعة 07:00 مساءً محمود الأديب