- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع خبر لأول مرة في تاريخ السعودية : فتيات شديدات الجمال يشاركن بمسابقة خاصة بالرجال .. والمفاجأة بالملابس الفاضحة التي ارتدوها ..اتفرج (صور) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - فتيات سعوديات - تعبيرية
عـــاجل : الملك سلمان يسعد كل المواطنيين و يصدر أمرًا ملكيًا ًا بشأن إعدام هذه الشخصية بعد ثبوت ارتكابها جريمة هزت السعودية .. اتفرج
تسريبات مفزعة تشيب الراس .. هذه حالة ’’دلال عبدالعزيز’’ الحقيقية وهذا ما قالته عن زوجها سمير غانم وصدمت الجميع !
مقترحات من
2021/08/03 الساعة 06:30 مساءً عمار النجار