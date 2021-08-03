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لأول مرة في تاريخ السعودية : فتيات شديدات الجمال يشاركن بمسابقة خاصة بالرجال .. والمفاجأة بالملابس الفاضحة التي ارتدوها ..اتفرج (صور)

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فتيات سعوديات - تعبيرية الرياض - روايدا بن عباس - فتيات سعوديات - تعبيرية
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2021/08/03 الساعة 06:30 مساءً عمار النجار

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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