عـــاجل : الملك سلمان يسعد كل المواطنيين و يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن إعدام هذه الشخصية بعد ثبوت ارتكابها جريمة هزت السعودية .. اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أمرًا مليكًا ًا بشأن المواطن السعودي أحمد الجنبي، المتهم بالخروج على الدولة والمتمرد على ولي الأمر.

عـــاجل : الملك سلمان يسعد كل المواطنيين و يصدر أمرًا ملكيًا ًا بشأن إعدام هذه الشخصية بعد ثبوت ارتكابها جريمة هزت السعودية .. اتفرج

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وجاء أمر "الملك سلمان" -بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"- بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق المواطن أحمد بن سعيد بن علي الجنبي -سعودي الجنسية- في المنطقة الشرقية.

وأشارت وزارة الداخلية السعودية، إلى أن "الجنبي" متهم بالخروج المسلح على سلطات الدولة، والشروع في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة أماكن بمحافظة القطيف.

وأوضحت أن "الجنبي" استخدم أسلحة كانت بحوزته، واشتراك مع عدد من المجرمين في الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية.

وأضافت الداخلية السعودية: المتهم تلقى مبالغ مالية من مستقبلي الأسلحة مقابل مساعدتهم في نقلها وإخفائها وعلمه بتهريب تلك الأسلحة إلى داخل المملكة وتستره على ذلك، ومتاجرته بالمخدرات وترويجها، وتعاطيها.

وتابعت الوزارة: أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت بحقه صكًا يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولكون ما أقدم عليه من جرائم عديدة وما انطوت عليه من مجاهرة ومكابرة واعتداء وخروج على النظام العام وتمرد على ولي الأمر وخروج عن طاعته.

وختمت الداخلية السعودية، بقوله: أنه "تم الحكم بقتل المذكور تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".