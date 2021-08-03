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الرياض - روايدا بن عباس - بعد إعلان عودتها إلى زوجها، استمرت السعودية رهف القنون بإثارة الجدل وانتقلت من تحدي عادات وتقاليد بلادها، إلى تحدي الدين الإسلامي.

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اتفرج .. رهف القنون تنشر صورة جريئة للغاية والصورة القادمة “بالبكيني احتفالاً بترك الدين”!

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لست عورة

ونشرت رهف القنون صورة جريئة عبر “تويتر”، علقت عليها: “أنا لست عورة، وجهي ليس عورة، جسدي ليس عورة، أنا امرأة”.

وذيلت رهف القنون تعليقها بهاشتاج #لست_عورة.

ودخلت رهف القنون في نقاش حاد مع المغردين الذين هاجموها وذكروها بأن الإسلام أمر المرأة بالستر.

فما كان من رهف القنون إلا أن تُصعد تحديها، وتكتب: “القادم بيكون صورتي بالبكيني احتفل بترك الدين”.



أشارك تجربتي

كما ردت على مغرد آخر قائلة: “ألست ذكياً كفاية لتدرك أنني لم أنشأ في بيت مسيحي أو يهودي! أنا أشارك تجربتي فقط، لا أحد يستهدف دينك”.





رهف القنون تعود إلى زوجها

وكانت رهف قد أعلنت عودتها رسمياً إلى زوجها ووالد طفلتها الكونغولي لوفولو راندي، وذلك بعد إعلانها إنفصالهما قبل أسابيع.

ونشرت رهف صورة عبر “انستغرام” يظهر بها راندي وهو يحمل ابنتهما “بانا”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ” أنت بيتي، ملكي وأميرتي، العائلة هي كل شيء”

سبب انفصال رهف

وقبل أسابيع، فاجأت رهف متابعيها بإعلان انفصالها عن زوجها ووالد طفلتها الوحيدة.

وعن السبب في انفصالها، قالت “رهف”؛ لأنّها تسرعت في عمر صغیر بدخولها في العلاقة بدون استعداد “ولخبطة في میولي”.

وتابعت “القنون”: “لا أسمح بأي إشاعات یتم نشرها”.

من هي رهف القنون؟!

الجدير بالذكر أن القنون فتاة سعودیة من موالید عام 2000، اتهمت عائلتها بمنعھا من الدراسة في الجامعة التي تُرید. كما حبسھا شقیقھا بمساعدة من والدتھا لشھور وذلك بعدما قصت شعرها بل تعرضت للإیذاء الجسدي والنفسي وكانت قاب قوسین أو أدنى من أن یُفرض علیھا زواج تقلیدي من دون رغبتھا.

وتعرضت الناشطة السعودیة لتھدیدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام؛ ما جعلھا تطلب اللجوء إلى كندا.

وتحصنت رهف بعد هروبها من أسرتها داخل غرفة في فندق بمطار “بانكوك” الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.