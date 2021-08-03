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الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة متابعيها صوراً عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر “إنستقرام” من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً.

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زوجة أبو هشيمة الثالثة تقهر ياسمين صبري و تستعرض أردافها بالتايجر بصورة فاضحة .. اتفرج كيف ظهرت ؟

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وتألقت منة عرفة بإطلالة جذابة بنقشة التايجر للمرة الثانية خلال أسابيع حيث ارتدت ميني جيب هاي ويست ونسقت عليها بلوزة سوداء أنيقة وعليه جاكيت مصمم من قماش الستان بنقشة التايجر.

ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها وسرعان ما انهالت التعليقات عليها وكان أبرزها مؤيد لها: “نادوا أبو هشيمة يا جماعة، أوعي يشوفك أبو هشيمة، منيح م يشوفك أبو هشيمة، ملكة جمال يا حلوة، أنتي بطل”.

واعتبر الجمهور أن منى عرفة تحاول باطلالة التايجر المتكررة لفت انتباه أبو هشيمة وربما دعوته لخطبتها فيما اعتبر قسم من المتابعين أنها تحاول بحركاتها المشاغبة إغاظة زوجته ياسمين صبري.

وكانت منة عرفة ظهرت قبل أشهر مرتدية ستاناً بنقشة النمر مادفع أحد المتابعين للتعليق مازحاً بالقول “مبروك بتكوني زوجة أبو هشيمة التالتة في إشارة إلى ارتداء زوجته السابقة هيفاء وهبي والحالية ياسمين صبري فستاناً بالنقشة ذاتها.

ونفت منة عرفة خلال لقائها مع برنامج The Insider بالعربي قبل أيام خضوعها لعمليات تجميل في وجهها مشيرة إلى أنها تلتقط صورا عبر تطبيق Instagram مستعينة بالفلاتر المختلفة التي تغير ملامح الوجه بعض الشئ.