اخبار الخليج / اخبار اليمن

تعرف على العمر الحقيقي للفنانة ياسمين صبري وكم مرة تزوجت قبل "أبوهشيمة" .. ستنصدم عند معرفتك التفاصيل .. (اتفرج)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

انت الان تتابع خبر تعرف على العمر الحقيقي للفنانة ياسمين صبري وكم مرة تزوجت قبل "أبوهشيمة" .. ستنصدم عند معرفتك التفاصيل .. (اتفرج) والان مع التفاصيل

ياسمين صبري الرياض - روايدا بن عباس - ياسمين صبري
الملك سلمان

عـــاجل : الملك سلمان يسعد كل المواطنيين و يصدر أمرًا ملكيًا ًا بشأن إعدام هذه الشخصية بعد ثبوت ارتكابها جريمة هزت السعودية .. اتفرج

دلال عبد العزيز مع بناتها

تسريبات مفزعة تشيب الراس .. هذه حالة ’’دلال عبدالعزيز’’ الحقيقية وهذا ما قالته عن زوجها سمير غانم وصدمت الجميع !

مقترحات من ee162ee34a.jpg

2021/08/03 الساعة 05:00 مساءً محمود الأديب

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا