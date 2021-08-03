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انت الان تتابع خبر تعرف على العمر الحقيقي للفنانة ياسمين صبري وكم مرة تزوجت قبل "أبوهشيمة" .. ستنصدم عند معرفتك التفاصيل .. (اتفرج) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - ياسمين صبري
عـــاجل : الملك سلمان يسعد كل المواطنيين و يصدر أمرًا ملكيًا ًا بشأن إعدام هذه الشخصية بعد ثبوت ارتكابها جريمة هزت السعودية .. اتفرج
تسريبات مفزعة تشيب الراس .. هذه حالة ’’دلال عبدالعزيز’’ الحقيقية وهذا ما قالته عن زوجها سمير غانم وصدمت الجميع !
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2021/08/03 الساعة 05:00 مساءً محمود الأديب