حسناء ’’باب الحارة‘‘ تثير الجمهور بالحجاب والشورت القصير .. اتفرج (صورة صادمة)

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الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة دانا جبر جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد نشر صورة جريئة لها عبر حسابها في انستغرام، حيث ظهرت في الصورة وهي تستعرض رشاقتها، مرتدية ميني شورت أبيض اللون، وكروب توب باللون البيج، ووضعت مكياج ناعم، ورفعت شعرها للأعلى، وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصورة التي نشرتها دانا جبر بشكل كبير، بين منتقد لإطلالتها الجريئة، أو داعم ومعجب بظهورها.

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كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق مقطع فيديو للفنانة السورية دانـا جبر، ظهرت فيه ترتدي عباءة خليجية وحجاب، وقامت نزع الحجاب نهاية المقطع الذي لم يتجاوز 8 ثوان، مما عرضها لانتقادات كبيرة بسبب العمليات التجميلية التي تجريها دانا جبر وغيرت من ملامحها بشكل كبير.

وفي لقاء قصير ظهرت به الفنانة دانا جبرمؤخرًا، ردت على الانتقادات التي تُوجه إليها حول هوسها بعمليات التجميل، وغرورها، فقالت: "أنا شايفة حالي بس بمعني إنه أنا بحب حالي وبحب إن الله خلقني حلوة وموهوبة، ونفت ان تكون مهووسة بعمليات التجميل، مؤكدة أن جمالها طبيعي، ولم تجري سوى عملية واحدة.

دانا جبر ممثلة سورية قدمت عدة أدوار بالدراما كان أهمها دور جميلة بمسلسل باب الحارة، كما شكلت مع الفنان يزن السيد ثنائي ناجح من خلال مسلسل سنة ثانية زواج، وتعرضت الفنانة دانا جبر لمشاكل كبيرة بسبب تسريب صور ومقاطع فيديو لها من قبل مجهول.