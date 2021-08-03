انت الان تتابع خبر ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تستعرض بالمايوه والجمهور يشن هجوما عليها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي إلى موجة هجوم جديدة، إثر استعراض جسدها بالمايوه على أحد الشواطئ في دبي.

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مايا رعيدي تستعرض جسدها

وظهرت مايا رعيدي بمايوه قطعتين كشف الكثير من جسدها، وعرضها لانتقادات لاذعة.

حيث أثارت إطلالة مايا رعيدي غضب متابعيها، واتهموها بعدم تقديم أي محتوى هادف سوى استعراض جسدها، وأنها بسبب أزمة كورونا، لا تزال تحافظ على لقب ملكة جمال لبنان للسنة الثالثة على التوالي، لكنها لم تقدم شيئاً لوطنها بحسب تعبيرهم.

كما قارنوها بملكة جمال أمريكا عام 2010، لبنانية الأصل ريما فقيه، التي تعتمد على ثقافتها وذكاءها وليس جسدها.

مايا رعيدي: شعرت كأنني الشمس

وفي الشهر الماضي، تعرضت رعيدي لإنتقادات لاذعة أيضاً بسبب فستانها الذي ظهرت به في مهرجان EMI Gala في دبي بدولة الإمارات.

وارتدت ملكة جمال لبنان فستاناً أصفر اللون من توقيع مايكل سينكو، بتصميم غريب وضخم رآه متابعيها أنه لا يناسبها ولم تكن موفقة باختياره، فيما كشف الفستان صدرها بطريقة فاضحة.

وأرفقت مايا صورها التي نشرتها وهي ترتدي الفستان عبر حسابها على (انستجرام) بتعليق قالت فيه: (لحظات قبل البث المباشر! لقد كانت تجربة رائعة أن أكون المضيف الرئيسي في هذه السنوات EMIGALAtheemigala).



وتابعت ملكة جمال لبنان : ( كان تقديم العرض ومشاركة المسرح مع تكريم الليالي الماضية من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم ممن هم رواد في مجالات تخصصهم بمثابة إثارة لا ينبغي تفويتها، تهانينا لكم جميعًا!).

وأشادت ملكة جمال لبنان رعيدي بمصمم الأزياء مايكل سينكو وقالت: (شعرت وكأنني الشمس، شكراً لك).

جرأة مايا رعيدي في الصيف

وقبلها بشهر، أثارت مايا رعيدي أيضاً جدلاً بين متابعيها إثر ظهورها الجريء في أحد جلسات التصوير التي تخضع لها.

ونشرت مايا رعيدي حينها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها وهي ترتدي مايوه أزرق وتستند على سيارة قديمة باللون الزهري، وعلقت: (في مكان آخر).

واعتبر معظم متابعي مايا رعيدي أن صورها مبالغ بجرأتها، خاصة أنها ليست أول مرة تثير بها الجدل بصورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.66137297