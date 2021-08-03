انت الان تتابع خبر بعد زرع الرئة.. تسريبات مفزعة يشيب لها الرأس عن الحالة الصحية للفنانة ’’دلال عبدالعزيز’’ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - سيطرت حالة من القلق على جمهور وزملاء الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، بعدما انتشرت أخبار حول احتياجها لزراعة رئة، ولكن عائلتها تتردد وذلك لصعوبة العملية وأن نسب نجاحها ليست كبيرة.

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وأكد الاعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، في تصريحات صحفية أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا صحة لها.



وكشف رامي رضوان عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، بعد شائعة وفاتها التي ترددت خلال الأيام الماضية، موضحًا: «الوضع الصحي صعب، مش سهل، ومقدرش أقول فيه تحسن، وكل شوية بتطلع مفاجأة، والموضوع شديد الصعوبة».وأضاف «رضوان»، في برنامجه «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية: «أرجو من كل السادة الصحفيين والإعلاميين، بلاش نجري في نشر خبر الوفاة قبل التيقن 200% مراعاة لظروف أي أسرة عندها تحديات، وتحاول تعدي من عنق الزجاجة ومرحلة صعبة، وبلاش نزود الجرح بجرح تاني».وتابع الإعلامي: «من شهر رمضان لم أتحدث عن الموضوع إلا مرتين مرة عشان أطمن الجمهور ومرة أخرى ساعة وفاة حمايا، وهو نجم كبير كل الناس تحدثت عنه، وأنا لا أستغل البرنامج بتاعي في أمور أسرية، وما زلنا نطلب وندعي الله أن يمد يده بالشفاء العاجل».



يذكر أن أخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز كان مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً واكن من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان ومن إخراج أحمد خالد موسى.97009843