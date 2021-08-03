انت الان تتابع خبر من هي الفنانة الفاتنه التي قبلها ’’عادل إمام’’ بإذن من زوجته في هذا المشهد ؟ .. لن تصدق من تكون ؟ (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول وسائل إعلام مصرية عن قيام فنانة شهرية بالكشف عن تفاصيل ما وراء الكواليس لأحد أعمالها الفنية مع الزعيم عادل إمام والذي قبلها في أحد مشاهد هذا العمل الفني وذلك بإذن زوجته.

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وبحسب وسائل الإعلام المصرية فإن الفنانة جيهان قمري كشفت كواليس ظهورها ومشاركتها في فيلم "عمارة يعقوبيان" الذي كان ببطولة الزعيم عادل إمام حيث تم عرضه في عام 2006.

وخلال لقاء على شاشة التلفزيون قالت الفنانة الشهيرة جيهان قمري خلال إن الزعيم عادل إمام هو من طلب أن تقوم بهذا الدور في الفيلم وقالت أن الزعيم قال لها "أنا هقطعك بوس وأنا واخد تصريح من زوجتي لا يوجد أي مشاكل"، الأمر الذي جعلها تتعجب كثيراً.

ويُشار إلى أن الفنانة جيهات قمري دائما ما تثير الجدل من خلال إطلالاتها المختلفة أو تصريحاتها المثيرة ومن المعروف عنها ظهورها المتكرر من خلال مشاهد الأغراء في الكثير من أعمالها الفنية المختلفة، ومن خلال هذا المقال نرصد لكم أبرز الأسرار في حياة الفنانة جيهان قمري.73451280