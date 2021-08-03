انت الان تتابع خبر رفعت أقدامها للأعلى وأثارت المتابعين.. ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بصورها الجديدة من صالة الألعاب والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري موجة جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها أثناء ممارستها الرياضة.

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الصور التي علقت عليها ياسمين صبري بعبارة: "العقل السليم في الجسم السليم"، شهدت انتشار واسع، وظهرت فيها وهي ترتدي ملابس رياضة.

ووقفت ياسمين صبري في إحدى الصور على يديها، وأقدامها للأعلى، وهو ما أعتبره المتابعين غير لايق بها أن تظهر بهذا الشكل، لكن آخرون وصفو الصورة بالطبيعية، موضحين أنه لا تظهر شيئا من مفاتنها.

وكانت ياسمين صبري قد ظهرت في آخر إطلالة لها مع زوجها رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة، حيث ظهرت بإطلالة صيفية ساحرة من داخل اليخت مرتدية فستانا أنيقا وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بشكل ناعم. واعتمدت على المكياج الناعم والإكسسوارات البسيطة. حازت الصورة على إعجاب العديد من المتابعين وانهالت عليها التعليقات.

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