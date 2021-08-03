انت الان تتابع خبر الفنانة سيرين عبدالنور تظهر بالمايوه رفقة طفلها .. والجمهور في دهشة ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهور جديد للفانة سيرين عبدالنور وهي تقضي اجازة الصيف وفق تعبيرها حيث ظهرت في صورة اثارت دهشة جمهورها وفقا لردود الفعل المتنوعة على الصورة المنشورة .

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أمضت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، نهاراً مميزاً برفقة زوجها السيد فريد رحمة، وابنهما (كريستيانو).

نشرت عبد النور صورة لها على شاطئ البحر بالمايوه البكيني وعلقت قائلة: (وقت الصيف).

كريستيانو شقي جدًا ومشاغب بعكس شقيقته تاليا التي تطل عادة بهدوء وكأنها ليدي بتصرفاتها، وعادة الطفل الصغير في البيت يكون المشاغب بسبب كثرة الدلع الذي يحصل عليه من عائلته وليس كريستيانو فقط.

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