انت الان تتابع خبر وفاة عروس مصرية بعد ساعة من حفل زفافها .. والسبب صادم! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فُجع الأهالي بإحدى قرى جنوب مصر بوفاة عروس بعد ساعة واحدة من حفل زفافها، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاتها على الفور.

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ولفظت العروس وتدعى “إسراء” أنفاسها الأخيرة بعد مضي ساعة واحدة فقط على انتهاء حفل زفافها ، حيثُ شعرت بحالة إعياء؛ نتيجة إصابتها بأزمة قلبية.

وشيّع أهالي القرية العروس إلى مثواها الأخير، وسط حالة من الحزن والصدمة التي سيطرت على الجميع.

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