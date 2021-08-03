انت الان تتابع خبر تسريبات مؤكدة تكشف الحقيقة الكاملة للحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز.. هذا ما قالة ألاطباء وأثار قلق كل جمهور الفنانة المصرية .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعيش أسرة الفنانة المصرية الكبيرة دلال عبدالعزيز والوسط الفني حالة ترقب لمستجدات الحالة الصحية لدلال والتي تعاني من مخاطر كبيرة جراء مضاعفات اصابتها بفيروس كورونا.

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وتأتي حالة القلق والترقب هذه خصوصاً بعد تصريح الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنتها دنيا سمير غانم، حول وضعها الصحي مشيراً إلى أن وضعها "صعب للغاية".

وفي جانب متصل كشف مصدر طبي مطلع بحسب وسائل إعلام مصرية عن تطورات خطيرة للحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز وزوجة الفنان الكبير سمير غانم.

وقال المصدر الطبي قريب الصلة بحالة الفنانة المصرية، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن دلال عبد العزيز "تحتاج لعملية زراعة رئة".

وأوضح المصدر الطبي أن دلال تعاني بسبب عدم قيام الرئة بالوظائف الحيوية، وبالتالي تزيد صعوبة الحصول على الأوكسجين، لافتا إلى أن العملية "خطيرة وسيكون لها العديد من المضاعفات".

وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، أضاف المصدر: "تم استنفاد جميع خيارات العلاج التنفسي، وعلى الرغم من تعافي الفنانة من فيروس كورونا المستجد، فإن وظائف الرئة لا تعمل بشكل صحيح منذ 3 أشهر".

وتابع: "حتى الآن تتنفس الفنانة عبر أجهزة التنفس الاصطناعي"، موضحا أنها تعاني من تليف كامل في الرئة، وهو أحد المضاعفات التي تنتج عن الإصابة بـ"كوفيد-19"، وأن التحسن في حالتها "متذبذب إلى حد ما".

وأشار المصدر الطبي إلى أن أسرة دلال عبد العزيز تخشى الموافقة على زراعة الرئة لخطورة هذه العملية، لكن عند نجاحها بشكل كامل فإنها قد تشعر بتحسن في الصحة العامة، على حد تعبيره.

يذكر أن الإعلامي رامي رضوان ذكر في تصريحات حديثة، أن وضع دلال عبدالعزيز "غير مستقر وحالتها الصحية تزداد صعوبة"، مطالبا الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره عن الفنانة، بعدما نشرت بعض المواقع خبر وفاتها الأسبوع الماضي، وهو الخبر الذي أزعج الأسرة بالكامل. 33237436