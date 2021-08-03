انت الان تتابع خبر عــاجل.. الكويتيون يستفيقون على فاجعة مروعة هزت الكويت وأثارت الرعب والذعر لدى السكان .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ضرب زلزال عنيف ،الإثنين ،دولة الكويت ما أثار الخوف والذعر لدى السكان.

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وقال الدكتور عبدالله العنزي المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل إن الشبكة سجلت اليوم زلزالاً بقوة 4.5 بمقياس ريختر بمنطقة المناقيش جنوب غرب الكويت، وفقًا لصحيفة "القبس" المحلية.

وأوضح العنزي أن الزلزال حدث في تمام الساعة 11:31:38 صباحًا بتوقيت دولة الكويت، على عمق 8 كيلومترات بباطن الأرض.

ومن جانبها أفادت صحيفة "الراي" المحلية بأن سكان عدد من المناطق في الكويت شعروا بهزة أرضية وسط مخاوف من هزات ارتدادية عنيفة.

وسبق أن حذر خبراء جيولوجيون من موجة تسونامي تضرب المنطقة جراء الزلزال التي ارتفعت وتيرتها مؤخرًا في الخليج العربي.84674493