انت الان تتابع خبر اتفرج: فتاة ذهبت لحضور حفل زفاف حبيبها السابق دون علم العريس.. وعندما وصلت كانت المفاجأة التي لم تخطر على بال أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت فتاة إندونيسية حبيبها السابق بحضور حفل زفافه دون دعوة، لتصبح زوجته الثانية وسط ذهول الحاضرين.

84092526

اكتشفت يوانيتا روي أن حفل زفاف حبيبها السابق كوريك أكبر قريب من خلال شبكات التواصل الاجتماعية. بعد ذلك، ظهرت دون دعوة في مراسم استقبال العروس التقليدية، حيث طلبت من الرجل أن يتخذها زوجة ثانية له، بحسب ما ذكر موقع “asiaone”.

لكن بعد التشاور مع الأسرة، قرر الزواج من الفتاتين معا. وأكد على أن قرار الزواج من امرأتين دفعة واحدة لم يكن سهلا، حيث أنه عاطل عن العمل، وسيتعين عليه إعالة زوجتين في وقت واحد.

84092526