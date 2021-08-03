انت الان تتابع خبر قصة عرضت والدتها للقتل.. نجمة الحاج متولي عايدة غنيم من هو زوجها وكيف احتفلت بعيد زواجها رغم الوجع!! .. حكاية صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنانة المصرية عايدة غنيم التي تتمتع بخفة ظل، وبرعت في تقديم دور الفتاة المشاكسة والشقية ، وظلت أدوارها محصورة في الأدوار الثانوية وبرغم ذلك نالت مكانة وشهرة عند الجمهور.

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من أشهر الجمل التي تترد في ذهنك عندما تراها هي جملة "يا مامتي" التي كانت تقولها في مسلسل عائلة الحاج متولي عام 2001 بشخصية سعدية ومشاركتها في هذا العمل فتحت لها الطريق للمشاركة في العديد من الأدوار بعد ذلك.

والفنانة عايدة غنيم من مواليد 16 اغسطس 1982، بدأت نشاطها الفنى فى نهاية التسعينيات .

اكتشفها المخرج سمير العصفوري، وقدمها في مسرحية ألابندا.

من أشهر أعمالها مسلسل "عبوده ماركة مسجلة"، " عباس الأبيض فى اليوم الأسود "و "الامام المراغى" و "أشجار النار".





وتزوجت عايدة غنيم مرة واحدة من السيناريست أحمد عاشور عام 2016 وحضر زفافها الكثير من الفنانين.

وبعد الزفاف فجرت زوجته الأولي مفاجأة وقالت أنه لم يطلقها ولم يتكفل بمصاريف أطفاله الثلاثة ، الأمر الذي تم بسببه توجيه اتهامات لعايدة غنيم بأنها السبب في ذلك واضطرت لتوضيح الموقف وقالت أنها لم يكن لها دخل بذلك وقبل أن يتعارفا وهناك مشاكل بينه وبين زوجته الأولي.

تعرضت الفنانة عايدة غنيم لأكبر الصدمات في حياتها وذلك بعد ما تعرضت والدتها للقتل علي يد اثنين من المجرمين في محاولتهم لسرقتها وذلك عام 2012، وكانت عايدة هي من اكتشفت مقتل والدتها وأبلغت الشرطة التي قبضت علي المتهمين.

احتفل السيناريست أحمد عاشور والممثلة عايدة غنيم بعيد زواجهما الاول وسبوع طفلهما محمد وذلك عن طريق إعادة إحياء ذكري زفافهما وارتداء فستان وبدلة الزفاف، وحضر الحفل العديد من النجوم.

وشاركت عايدة غنيم مؤخرا في فيلم براءة ريا وسكينة الفيلم الذي أثار ضجة كبيرة أثناء تصويره وهو بطولة وفاء عامر و حورية فرغلي.78944692