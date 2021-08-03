انت الان تتابع خبر هل تقع ياسمين صبري بالفخ الذي وقعت فيه هيفاء وهبي من قبل؟ لماذا منعها أبو هشيمة من الإنجاب وهل يخطط للزواج من فنانة اخرى؟ إليكم تفاصيل ما يحدث في الكواليس والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر الثنائي أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، أشهر زوجين في الوطن العربي، وأكثر من تم الحديث عنهم خلال السنتين الماضيتين في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعي.

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ومنذ زواج أبو هشيمة وياسمين صبري في ابريل من العام الماضي 2020، لم تعد حياتهم العملية، أو الشخصية، خاصة بهم، فقد أصبح كل شيء يتعلق بحياتهم محل حديث وسائل الإعلام.

ومن أهم الأمور الشخصية التي تطرقت إليها بعض وسائل الإعلام، هو حمل الفنانة ياسمين صبري، حيث انتشرت العديد من الشائعات حول هذا الأمر، ووصل البعض إلى الإعلان رسميا عن حملها وقرب وضعها المولود الأول من أبو هشيمة.

ورغم أن أبو هشيمة، وياسمين صبري، تجاهلا تلك الشائعات، إلى أن مصادر مقربة من الزوجين نفت ذلك، وأكدت أن حمل ياسمين صبري لن يتمّ في الوقت القريب بطلب من أبو هشيمة الذي يرغب بتأجيل هذا الأمر إلى وقت لاحق، بحسب ما تداولته وسائل إعلام مصرية.

ونقلت تلك الوسائل عن مصادر لم تسمها، أنّ أبو هشيمة اشترط على ياسمين عدم الانجاب قبل زواجهما، خصوصًا أنّه أب لشابين ولا يحبّذ أن يكون أباً لطفل جديد، وبدورها ياسمين وافقت على هذا الأمر بما أنّها أيضًا أم لطفلة من زواجها السابق ولكن تفضّل عدم التطرّق لهذا الموضوع.

ويرى البعض أنّ زواج ياسمين وأبو هشيمة ليس مبنيًا على الإنجاب خصوصًا أنّه لا يصب في مصلحة الطرفين، فياسمين لديها مسيرة لم تبدأها بعد في عالم الدراما والسينما، فيما ابو هشيمة لا يّحبّذ الإنجاب بعد هذا العُمر.

بينما يرى البعض الأخر أن حرص أبو هشيمة على عدم الانجاب من ياسمين صبري، قد يكون نابع عن رغبته في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، كما فعل مع هيفاءوهبي من قبل التي تزوج مدة ثلاث سنوات ولم ينجب منها.

ويعتبر أبو هشيمة من أبرز رجال الأعمال في مصر، وسبق له أن تزوج من زميلته في الجامعة وأنجب منها ولدين، ثم انفصل عنها عام 2008، وتزوج في 2009 من الفنانة اللبنانية هيفاءوهبي، وانفصل عنها في العام 2012.

وفي ابريل من العام الماضي 2020، ارتبط أبو هشيمة بالفنانة المصرية ياسمين صبري، وأصبح الثنائي منذ ذلك الوقت محل اهتمام مختلف وسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي.12551431