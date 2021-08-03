انت الان تتابع خبر اسيل عمران تلهب قلوب متابعيها بابتسامة خجل تخطف الأنظار .. اتفرج "صورة" ضجت بها مواقع التواصل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة السعودية ​أسيل عمران​ عن طريقتها في المحافظة على سلامها الداخلي واستعادة هدوئها في ظل صخب الحياة اليومية والتكنولوجيا وعالم السوشيال ميديا.

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فنشرت عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي صورة بدت فيها وهي تقف على سطح أحد الأبنية في حيّ شعبي، وعلّقت عليها قائلة: "في زحمة الدنيا والسيارات الفارهة والناس المتشابهة ومثالية المظاهر... أبعد من وقت للثاني لمكان الناس فيه ما تعرف كل شخص في السوشيال ميديا، ولا يهمهم رقم متابعينك ولا جمال ملابسك، ووقتها راح تلاقي سلام وهدوء بداخلك اشتقتله".



وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع طريقة أسيل في الوصول الى الهدوء الداخلي، واتفق معها عدد كبير من متابعيها على أنَ ما تقوم به يمثّل حلاً سهلاً وبسيطاً للخروج من نمط الحياة السريعة وأخبار السوشيال ميديا المزعجة.

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