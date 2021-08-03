انت الان تتابع خبر حفل زفاف صادم لطفلة بعمر 9 سنوات فقط .. اتفرج كيف ردت على المأذون حينما سألها هل أنتِ راضية؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير لـحفل زفاف طفلة عمرها 9 سنوات فقط من شاب أكبر منها بكثير الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب والمطالبات بالتحقيق في الواقعة.

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خلال الفيديو يظهر الشاب بجوار فتاة صغيرة ويسألها المأذون هل تقبل بالزواج بالشاب فتجيب بالموافقة، الحادث وقع في مقاطعة بهمئي جنوب إيران في حين وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الحادث بأنه كارثة على الطفولة.

وكانت صحفية إيرانية قد نشرت الفيديو على صفحتها على تويتر وأثارت جدل كبير حول الأمر وطالبت بتطبيق القانون الذي يمنع زواج طفلة عمرها أقل من 15 عام من شاب أكبر منها.

في الوقت نفسه كشف مركز دراسات تابع للبرلمان الإيراني عن إحصاءات تشير لزيادة أعداد الزواج بين القاصرات خصوصًا في المناطق الريفية لذلك يعتزم البرلمان إصدار قانون يحظر زواج القاصرات في البلاد.

فالقانون الإيراني الحالي يسمح للفتاة من عمر 13 عام وللذكور من عمر 15 عام بالزواج إلا أن المشرعين سمحوا بزواج أطفال أعمارهم تقل عن هذا المعدل بشرط موافقة الأهل والحصول على أمر من المحكمة.

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