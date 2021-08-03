انت الان تتابع خبر اتفرج .. فتاة حسناء تقتحم محل تجاري في السعودية وما فعلته أمام البائعين صادم ولا يخطر على بال !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وثق مقطع فيديو اقتحام فتاة سعودية لمحل تجاري وفاجأت العاملين فيه بفعل صادم غير متوقع.

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وأظهر المقطع المتداول سيدة تقتحم محل ألعاب وقامت إسقاط الألعاب وسط ذهول البائعين بحجة أن المحل باع لها لعبة وانكسرت في اليوم التالي.

وظهر في الفيديو البائع وهو يحاول منع السيدة من إسقاط الألعاب إلا أنها تجاهلته وواصلت عملها بشكل استفزازي.

وحظي المقطع بردود فعل غاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالب بعضهم الجهات الرسمية في السعودية بالقبض عليها.

وكتبت "إيلينا" قائلة: "بامكانها ترجع لهم اللعبة ويستبدلونها،مو تدخل كيذا وتكسر الالعاب الثانيه،وبعدين اصحاب المحل مالهم دخل انتي خذيتي اللعبه مافيها شي جديده واخذتيها وهي تشتغل خلاص هم مالهم دخل وش يصير فيها بعدين وممكن خربة من طريقه استعمالك الشي الي يطلع من المحل انا مو مكفل فيه".

وعلقت مغردة أخرى: "كلنا ندري أنه الالعاب اللي تنباع من هذي المحلات ماتطول وتخرب بسرعه ليش تقطين هالمبلغ عليها وبعدين مو حل تطيح الاغراض المسكين يسترزق الله مو هو اللي صانعها عشان تحاسبينه على جودتها السيئة !!!!!".

وقال مغرد "كل هذا عشان لعبه لا لا ضروري نسمع تم القبض عليها ممتلكات الناس مو فوضى".

وطالبها أخرون بتقديم بلاغ إلى وزارة التجارة وليس تكسير الألعاب الأخرى وقال مغرد: "في شي اسمه بلاغ ل وزراه التجاره تقدر تاخذ حقها لو لها حق".

وعلق أخر "اذا شرتها من المحل مكسورة لها الحق ترجعها واذا رفضوا تكلم وزارة التجارة انا شغال في محل تجاري و والله وزارة التجارة ما تمزح في شكاوي العملاء بس اذا اخذتها سليمة من المحل و انكسرت بسبب سوء استخدام فهذا مو ذنب المحل".

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