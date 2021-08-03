انت الان تتابع خبر زوجة فنان شهير تهدد بخصيه بعدما اكتشفت خيانته بطريقة لا يتخيلها حتى الشيطان.. والمفاجأة في انهيارها أثناء ممارستهما العلاقة الحميمة (صور صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اطلقت زوجة فنان شهير، تهديدات شديدة اللهجة، بمعاقبته بالخصي بعدما اكتشفت خيانته لها بطريقة لا تخطر على بال.

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وتفصيلاً، كشف كتاب صدر حديثا عن قيام زوجة الفنان البريطاني السير توم جونز، بتهديده بالخصي بعدما اكتشفت خيانته لها مع إحدى الفنانات، عبر الفرن.

وذكر الكتاب أن زوجة ليندا، زوجة المغني البريطاني، اكتشفت علاقته مع المغنية الأمريكية ماري ويلسون، مما جعلها تطلق تهديدها له في وجهه.

وكان جونز، 81 عامًا، متزوجًا من حبيبة الطفولة ليندا حتى وفاتها في عام 2016، لكن خيانته غالبًا ما تصدرت عناوين الصحف خلال زواجهما.

وتحدثت تقارير كثيرة عن أن جونز كان على علاقة غرامية مع ماري ويلسون في عام 1968، عندما كان يقوم بجولة في الولايات المتحدة.

وفي كتاب بعنوان "توم جونز: سيرة حياة" من تأليف شون سميث، كتب المؤلف أن ليندا سئمت من غشه لها وقررت التحقق من وجود أدلة في شقته من أجل التأكد من خيانته.

وجاء في الكتاب أنه عندما عاد جونز إلى بريطانيا لتقديم عروضه في مدينة "بورنماوث" سافرت ويلسون مباشرة بعده إلى هناك لرؤيته.





وقال شون في كتابه: "علمت ليندا بزيارة ماري لبريطانيا وسافرت هي الأخرى وراءها... ودخلت ليندا شقة زوجها وصرخت قائلة: "أين تلك المرأة؟" وقال توم، "لا أعرف ما الذي تتحدثين عنه". فقالت، "ماري ويلسون، كانت هنا".

وأضاف الكاتب: "قال جونز: كلا لم تكن هنا.... لكن ليندا استمرت في البحث داخل الخزائن وأماكن أخرى...أخيرا فتحت الفرن وهو المكان الوحيد الذي لم يخطر على بال جونز".

ولفت الكاتب إلى أن ويلسون كانت طاهية رائعة وقد أعدت وجبة في الليلة السابقة وهي مع جونز ولكنها لم تكن قد أكلتها بعد.

وتابع :"فتحت ليندا باب الفرن وصرخت قائلة: "أوه نعم! ومن طبخ هذا؟ .... وحاول جونز أن يفلت من المأزق بادعائه أن مساعده فعل ذلك... لكن ليندا لم تصدق الأمر وبدأت بالصراخ قبل أن يعترف جونز بالأمر".

وأردف الكاتب: "ما حدث هو أن ليندا أعطته إنذارا أخيرا... هددته بأنه من الأفضل له تصويب الأمر وقالت له :"لأنك لن تكون قادرًا على فعل أي شيء بدون خصيتك".

وكشف أن جونز أخبره في اليوم التالي أنه كان مستلقيا مع زوجته على السرير وأنهما مارسا الحب ثم بدأت ليندا في البكاء وقالت له: "لا استطيع التفكير بأن تلك العاهرة كانت مستلقية على هذا السرير".

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية قالت ماري عن علاقتها مع توم: "كان لديه فتيات أخريات وأنا كنت مجرد واحدة منهن لكني أحببته".

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