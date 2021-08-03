انت الان تتابع خبر عـاجل.. الكويت تصدم كافة المصريين بقرار صاعق و غير متوقع .. و فرحة كبرى لدى الكويتيين (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أصدرت الحكومة الكويتية ،اليوم الإثنين، قرارًا ًا بشأن العمالة الوافدة من مصر.

36149767



وقالت مصادر كويتية لصحيفة "الأنباء" المحلية إن الحكومة قررت استبعاد مصر من قائمة الدول شديدة الخطورة وبائيا، مؤكدة انه لا صحة لإعادة فرض ترانزيت 14 يومًا على القادمين منها.

وأكدت المصادر أنه لا إعادة لإغلاق مطار الكويت مجددا، أمام استقبال الوافدين الذين تتوافر لديهم شروط الدخول.

ولفتت المصادر إلى أن تطعيم الوافدين بالتوازي مع المواطنين سيؤدي إلى المزيد من الانفتاح مع اقترابنا من تحقيق المناعة المجتمعية وتسجيل صفر إصابات.

ودخل قرار مجلس الوزراء، السماح بدخول غير الكويتيين المطعّمين إلى الكويت حيذ التنفيذ أمس الأحد وذلك بعد إغلاق استمرّ 6 أشهر.36149767