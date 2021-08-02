انت الان تتابع خبر من منا لا يتذكر ’’أم منصور‘‘ بطلة مسلسل باب الحارة ؟؟ .. شاهدو كيف أصبحت اليوم في أحدث ظهور.. لن تصدّقوا أنّ عمرها 63عاماً !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفنانة السورية سلمى المصري (63عاماً)، جمهورها بإطلالة جديدة، حيث نشرت صورة حديثة لها على حسابها الرسميّ في انستغرام.

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وبدت سلمى المصري بروح الشباب، حيث عبّر الجمهور عن حبّهم للفنانة، وكتب أحدهم :”كل ما تكبر تحلى …وجهك الحلو مطبوع بذاكرة كل السوريين والعرب …الله يعطيكي الصحة فنانتنا العظيمة”.

ومؤخراً، كانت سلمى المصري متواجدة في تركيا، لتصوير دورها في مسلسل الدراما العربية المشتركة (ع الحلوة والمرة).

وشارك بطولة العمل الى جانب سلمى المصري: دانا مارديني، ونيقوال معوض، وباميال الكيك، ويزن السيد، وأحمد الأحمد.

وكانت الفنانة سلمى المصري اعتذرت عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل بروكار من أجل مشاركتها في مسلسل (ع الحلوة والمرة)، وقد حلت محلها الفنانة فاديا خطاب لتجسد شخصية ”أم النور“.

سلمى المصري توضح حقيقة تعرضها لأزمة صحية



وفي حزيران الماضي، نفت الممثلة السورية من إسطنبول حقيقة ما تم تداوله حول تعرضها لأزمة صحية، وإقامتها الإجبارية في منزلها بدمشق.





وقالت الفنانة المصري “أنا حالياً موجودة في ​إسطنبول ولستُ في دمشق، وبالتالي فإن كل الأخبار المنشورة غير صحيحة”. بحسب موقع (الفن)

وأكدت أنها تتمتع بصحة جيدة وأمورها تمام التمام ولا تعاني من أي مشكلة، مضيفةً أنها تصور الآن مشاهدها في مسلسل “عالحلوة والمرة” بإسطنبول.

وكانت سلمى، قد ارتبطت بالاعلامي مصطفى الآغا، مقدم برنامج “صدى الملاعب” على شاشة MBC، لكنهما انفصلا.

وكانت سلمى قد تحدثت علاقتها بطليقها الاغا.

وقالت رداً على سؤال حول قبولها بدعوته للظهور في برنامجه “صدى الملاعب” بالرغم من انفصالهما منذ منتصف تسعينات القرن الماضي: “ما عندي مشكلة.. نحن أصدقاء لكن لا يوجد حالياً تواصل”.

وسبق أن أكدت “المصري” في تصريحات سابقة أنها غير نادمة على زواجها من الآغا.

يذكر أن سلمى المصري كانت متزوجة من المخرج شكيب غنام وأنجبا ابنان هما داني وهاني، وبعد وفاته تزوجت من المذيع مصطفى الآغا إلا أنها انفصلت عنه بعد عامين من الزواج.

بينما تزوج الآغا من الإعلامية السورية مي الخطيب ولديهما كرم ونتالي.

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