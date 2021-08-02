انت الان تتابع خبر أخت هيفاء وهبي تخلع ملابسها الداخلية بصورة فاضحة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت ​رولا يموت​ نشر صورة من تصميم محبيها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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رولا المعروفة بإثارتها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت بهذه الصورة بالشعر الأشقر وتقوم بحركة جريئة وكأنها تخلع ملابسها الداخلية.



في الحقيقة لم تصبغ رولا يموت شعرها بل ظهرت بالأشقر بهذه الصورة من خلال تقنية الفوتوشوب أما حركاتها المثيرة فقد تعود محبوها عليها اذ انهم يلقبونها بملكة الإغراء.

ويمتنع خليج الغد عن نشر الصورة أحتراماً لمتابعية الأفاضل.

رولا يموت تطرح "أنا نار"..قريباً



وكانت​رولا يموت​ قد أعلنت على صفحتها تحضيرها لاطلاق اغنية جديدة بفيديو على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تروّج فيه لعملها الجديد الذي من المفترض ان تطرحه قريباً تحت عنوان "أنا نار". وكعادتها أثارت رولا الجدل باطلالتها اذ ارتدت فستاناً قصيراً للغاية وشفاف في بعض المناطق من الجسم وظهرت وهي تمشي على الطريق وعلقت على الفيديو : شكراً لرئيس حزب الحركة اللبنانية الديمقراطية ورئيس الاتحاد للقوس والنشاب جاك تامر.97336594