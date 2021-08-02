انت الان تتابع خبر عائلة الفنانة ‘‘دلال عبد العزيز’’ تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة تدهور صحتها.. وأبنتها دنيا تكتب كلمات أبكت الحجر(صؤرة مؤلمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لا تزال الفنانة المصرية دلال عبد العزيز تخضع للعلاج بعدما أصيبت بفيروس كورونا المستجد، حيث كشف زوج ابنتها الإعلامي رامي رضوان، عن آخر تطورات وضعها الصحي.

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وبيّن رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، ابنة دلال عبد العزيز، الوضع الصحي للفنانة المصرية، التي تخضع حاليا لرعاية صحية، عقب شفائها من كوفيد-19.

وكتب رضوان في منشور على حسابه بموقع "إنستغرام": "وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها، ما زالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب. فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".

ونقل موقع "اليوم السابع" عن مسؤولة الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية، نهال عنبر، قولها قبل أيام بشأن الوضع الصحي لدلال، إن حالتها مستقرة، وتتحسن ببطء، وبأنها لا تزال تحت الأجهزة.

وكان مصدر من داخل عائلة دلال قد أعلم صحيفة "الوطن" المصرية، بأن حالة الفنانة في تحسن ملحوظ ومستقرة نسبيا.

وفي التفاصيل : نشرت دنيا صورة مواثرة لوالداها الراحل سمير غانم ودلال عبد العزيز التي لازالت موجودة في المستشفى منذ قرابة ثلاثة اشهر علقت عليها "بحبكوا أوي اللهم اشفي مرضانا و ارحم موتانا".

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