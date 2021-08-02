انت الان تتابع خبر الفنانة ’’نسرين طافش‘‘ في ظهور غير معتاد.. جمال خيالي يجذب العيون نحوها وإطلالة تأسر القلوب (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو جديد لها بطريقة عفوية جدا.

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وظهرت نسرين طافش في مقطع الفيديو تستعرض مشيتها داخل إحدى المطاعم المطلة على البحر في دبي.





وبدت نسرين في مقطع الفيديو بقمة انوثتها واناقتها مرتدية فستان باللون الاحمر والابيض القصير وهي تستعرض جمالها بمشيها المتناغم على انغام موسيقى دمشقية عبر المقطع ، كما شكرت الكادر الخاص في المطعم على حسن الاستقبال والضيافة.





دائما ما تبهر نسرين طافش متابيعيها وجمهورها بجمالها الخاص والجذاب ، لا سيما انها تتمتع بحضور قوي وإطلالة انيقة تعكس جمال روحها وملامحها.





من جهة أخرى ، تألقت الفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان المصري حمادة هلال بمسلسل " المداح " الذي تناول قة درامية جديدة مثيرة من نوعها.





يذكر ان الفنانة نسرين طافش ، ممثلة سورية من اصول فلسطينية مواليد عام 1982 بدأتمسيرتها الفنية مطلع عام 2002 .



إلّا أنّ مشوارها الفني كان قد بدأ قبل تخرّجها بكثير، تحديدًا في العام 2002 من خلال دورها في مسلسل "هولاكو"، ثم مثّلت العديد من الأدوار الناجحة.



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