«تفاصيل محزنة».. دلال عبد العزيز تدخل في اكتئاب شديد بسبب سمير غانم

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبدالعزيز

كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة دلال عبد العزيز أخر تطورات حالتها الصحية بعد مرور ما يقارب من حوالي 100 يوم على دخولها المستشفى، مؤكدين أنها تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب زوجها الفنان الراحل سمير غانم.

حيث أكدت المصادر، أن الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من خالة نفسية سيئة ولم تشهد حالتها الصحية أي تحسن على الإطلاق، كما أنها دخلت في حالة اكتئاب شديدة بعدما أخبرتها أسرتها أن زوجها يعاني من نفس ما تعاني منه هي الأخرى.

حيث تستعد عائلتها لإخبارها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، فبدأوا يخبروها أنه يعاني من تلف في الرئة وأن حالتها أصبحت سيئة اكثر واكثر حتى يخبرونها بوفاته في الوقت المناسب.

وأشارت تلك المصادر، أن ابنتيها دنيا وإيمي يتواجدان باستمرار بجانبها ويحاولان التخفيف عنها والدفع بها لتحسين حالتها الصحية والنفسية، كما أنهما يحاولان إعطائها الأمل بالشفاء العاجل عن قريب.

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