انت الان تتابع خبر ظهور استثنائي لزوجة أمير الكويت الجديد نواف الأحمد.. والمفاجأة لن تصدقو كيف يبدو شكلها.. (شاهدو الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مع الظهور الأول لزوجة أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخة شريفة سليمان الجاسم.

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وأظهرت صورة متداولة رصدتها “وطن” السيدة الأولى بالكويت، وعبّر مغرّدون عن وفائهم وتقديرهم لأمير الكويت وزوجته.

الجدير ذكره، أن أمير الكويت الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح تولى قبل عدة أسابيع مهام المنصب خلفاً للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، وأجرى عدة إصلاحات في الكويت وقرارات أغاظت حكام الإمارات والسعودية.

وتزوج الأمير الجديد نواف الأحمد وهو في ريعان شبابه من السيدة شريفة سليمان الجاسم، في الخمسينيات، ولهما من الأولاد، أربعة أبناء وبنت واحدة، وهم “أحمد”، من مواليد 1956 و”فيصل” مواليد 1957، وهو وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام، و”عبدالله”، من مواليد 1958، و”سالم”، من مواليد 1960 رئيس جهاز أمن الدولة وبنت واحدة وتدعى “شيخة”.

و”شريفة”، التي ولدت لأبوين كويتيين، تعرف في الأوساط الاجتماعية والسياسية بأنها سيدة الخير والعطاء، وصاحبة ابتسامة لا تفارق وجهها.

ودائما ما ترافق “شريفة” زوجها الأمير نواف في بعض المراسم الملكية، كما رعت العديد من الفاعليات الخيرية والإجتماعية في الكويت.

يأتي ظهور زوجة أمير الكويت الجديد نواف الأحمد في الكويت، عقب نشر وسائل إعلام عمانية أول صور رسمية لزوجة السلطان هيثم بن طارق عهد البوسعيدية، وذلك في ظهور خاص لها أثناء تكريمها، السبت، عدد من الشخصيات النسائية بمناسبة يوم المرأة العمانية.

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