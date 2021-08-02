انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تفتح فستانها القصير وظهور مابين فخذيها للجمهور .. (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

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ونشرت "وهبي" صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "هيفاء" في الصور بإطلالة جذابة، وانهالت تعليقات الجمهور عليها، ومن بينها: "أجمل من كده مفيش.. كيوت.. بيبي.. حبيبة قلبي.. هيوفا" وغيرها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة "اتفرج vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

كما طرحت هيفاء مؤخرًا كليب"لو كنت"، مع الفنان أكرم حسني، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب في لبنان.

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