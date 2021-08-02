انت الان تتابع خبر هكذا ظهرت مذيعة قناة MBC بالمايوه داخل حمام السباحة .. (فيديو فاضح) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الإعلامية اللبنانية ومذيعة قناة MBC ريا أبي راشد، التريند، بعد نشرها فيديو جديد ظهرت خلاله في حوض السباحة بالمايوه، ما أثار الجدل وسط متابعيها.

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ريا أبي راشد بالمايوه: (الأجواء هالأيام)



ونشرت ريا أبي راشد مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام)، وهي تسبح بالمايوه، داخل عوامة على شكل بطيخة في حمام السباحة.

وأرفقت ريا أبي راشد الفيديو بتعليق: (الاجواء هالايام).

وحصد الفيديو 66 ألف مشاهدة في أقل من 15 ساعة، وتباينت ردود الأفعال حوله، ما بين من رأى أن ريا أبي راشد أصبحت جريئة، وآخرون رأوا أن طبيعة المكان تتطلب ارتداء المايوه، وأنها لم تظهر جسدها بشكل مبتذل.

ريا أبي راشد عروس من جديد



وكانت ريا أبي راشد قد أثارت الجدل قبل أسابيع بقبلة حميمة مع زوجها احتفالاً بعشر سنوات على ارتباطهما.







ونشرت ريا أبي راشد حينها فيديو عبر (انستجرام) بمناسبة الذكرى العاشرة لزواجها من رجل الأعمال والصحافي الإيطالي فاليريو امارانو، بحضور ابنتهما لولا.

واختارت ريا أبي راشد وفاليريو ولولا شاطئ البحر مكاناً للاحتفال، وارتدت فستاناً أبيض من توقيع علامة “جيني” Genny الإيطالية للملابس الجاهزة، وأعادت مشهد عرسها، حيث سارت كعروس على ممر خشبي، بينما حملت ابنتها ذيل الفستان، لتصل إلى زوجها ويتبادلان قبلة حميمية.

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