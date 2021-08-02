انت الان تتابع خبر عـــاجل.. السديس يُبشر الجميع و يعلن عن مفاجأة كبرى في تاريخ المسجد الحرام والمسجد النبوي .. والسعوديين يطيرون من الفرح .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، مساء اليوم الأحد، عن المفاجأة الكبرى في تاريخ المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية.

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وقال "السديس" في تصريح نقله موقع "رئاسة الحرمين": "على جميع منسوبي الرئاسة ترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ الرئاسة والتي تعد من أكبر وأشمل هيكلة إدارية تطويرية تشهدها الرئاسة منذ إنشائها, حيث ستسهم في نقلة نوعية تواكب التطورات التقنية وتتوسع في استخدام الذكاء الصناعي".

وأضاف إمام المسجد الحرام: أن "الرئاسة رسمت الخطط التطويرية بإحكام وجعلت من الذكاء الصناعي مورد للهيكلة الجديدة لاعتماد الرئاسة في المقام الأول على البيانات الإلكترونية والذكاء الصناعي".



وأشار "السديس" إلى أن "هذا ما جعل موسم الحج الماضي يلاقي النجاح الباهر , وذلك بدعم من القيادة الرشيدة – حفظها الله – ومتابعة حثيثة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وختم "السديس" بدعوى الله أن يكلل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والنجاح والسداد, وأن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على ما يقومون به من تطورات ساهم في رقي المملكة العربية السعودية وعلوها.

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