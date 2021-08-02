نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها بدون ماكياج.. والجمهور يرد: «كده احلى كتير»

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة المتألقة نرمين الفقي صورة جديدة من أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نرمين الفقي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة جديدة لها ظهرت فيها على البحر.

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وبحسب ما جاء في الصورة، فقد ظهرت نيرمين الفقي بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود و«برنيطة»، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركته منسدلًا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، واعتمدت مكياجًا ترابيًا ناعمًا زاد من جمال إطلالتها، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

ولاقت الصورة موجة متباينة من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار الجمهور إلى تغير في ملامح الفنانة نرمين الفقي.

فيما عبر عدد آخر من متابعيها على حرص الفنانة ترمين الفقي على جمالها الأخاذ، مشيدين باهتمامها بأناقتها وإطلالتها، وقال أحد متابعيها: «كده من غير ماكياج خالص شكلك أحلى بكتير»، فيما قال آخر: «تحسي إنك بتصغري مش بتكبري».