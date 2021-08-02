صدمة في حياة أنور وجدي أثناء تقدمه للزواج: طلعت راجل!

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان الراحل أنور وجدي ، بكتابة مقالا بعنوان ” النار فى قلبى” ليروي من خلاله أكثر موقف محرج وصادم تعرض له في حياته، فمنذ أن تعرض له وظل عالقا في ذاكرته طوال العمر.

أنور وجدي يعجب بفتاة ويرقص معها

حيث روي الفنان الراحل في إحدى مقالاته، أنه كان في سهرة برفقة أصدقائه ووجد فتاة فتاة فائقة الجمال وطلب منها أن ترقص معها، وبالفعل وافقت وأشتد إعجابه بها، وبعد انتهاء الرقصة جلس مع أصدقائه ليروي لهم مدى جمالها ورشاقتها.

وبعد دقائق معدودة طلب منها أن ترقص معه مرة أخرى وبالفعل استجابت، وظل يرقص معها عدد من الفقرات وطلب منها أن يتقابلا في اليوم التالي في نفس الميعاد، وبالفعل وافقت.

يطلبها للزواج ليتفاجئ أنها رجل

وبالفعل تقابل معها في اليوم التاني ورقص معها، وتحدث لها أثناء الرقص وطلب منها الزواج ليظهر الحزن والصدمة الشديدة على وجه وتركها ورجع لاصدقائه ليخبرهم أنها رفضت الزواج منه.

فسألوه عن السبب وقالوا له:”اكيد عشان حالتك المادية مش أد كدة” ليفاجئهم قائلا:”لا مش كدة خالص”، فردوا ثانيا قائلين:”طلعت متجوزة؟”.

ليصدمهم قائلا :”انتوا عارفين سيرك عمار؟ “، فأجابوا: “أيوة اتفرجنا عليه أكتر من مرة “، فقال لهم:” فى هناك بنات حلوين خالص، مظبوط”، فاجاب أصدقائه:”مظبوط جداً”، وأضاف :”وكمان فى شباب فى منته الرشاقة والجمال؟”، فأجاب اصدقائه:”ده صحيح”، فأخبرهم أن تلك الفتاة رجل.

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