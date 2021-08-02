عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت مصادر طبية من الطاقم الطبي المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز ، عن مستجدات سارة بشأن خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى بعد إجرائها عملية جراحية خطيرة أثر تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.

أيام قليلة وستغادر المستشفى

حيث أكدت المصادر الطبية، أن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز تحسنت كثيرا وأصبحت تتعامل بشكل طبيعي، ولكنها فضلت البقاء عدد من الأيام الأخرى في المستشفى لزيادة الاطمئنان على صحتها .

وأشارت المصادر، أنه من المقرر أن تغادر الفنانة ياسمين عبد العزيز من المستشفى يوم الخميس أو الجمعة على اقصى تقدير؛ ولكنها فضلت البقاء لعدد من الأيام الأخرى للاطمئنان على حالتها بشكل عام خوفا من حدوث أي مضاعفات.

لا صحة لسفر ياسمين عبد العزيز إلى الخارج

وأوضحت المصادر، أن حالة ياسمين عبد العزيز تحسنت إلى حد كبير بعد إجرائها عملية جراحية خطيرة؛ مشيرة إلى أن حالتها مستقرة لحد كبير وتحتاج إلى قسط من الراحة في المنزل فقط.



ونفت المصادر، ما تم تداوله بشأن سفرها للخارج لإجراء عملية جراحية أخرى، مؤكدة أنها يمكن أن تسافر للنقاهة وللاطمئنان الزائد على صحتها فقط لا غير، وليس لإجراء عملية جراحية أخرى على الإطلاق.

مقالات أخرى قد تهمك:

احمد العوضي يتغزل في ياسمين عبد العزيز بهذه الطريقة (صور وفيديو)

«ما أقدرش أقول ضحية خطأ طبي».. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة أزمتها الصحية (فيديو)