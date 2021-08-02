احمد العوضي يتغزل في ياسمين عبد العزيز بهذه الطريقة (صور وفيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز ، بالتغزل فيها من خلال رسالة حب جديدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي ليشارك جمهوره ومتابعيه، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث قام الفنان احمد العوضي، بنشر فيديو عبارة عن صور مجمعة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ووضع عليه أغنية “البنت القوية” للمطرب اللبناني وائل كفوري، وكتب عليه رسالة حب للتغزل في ياسمين عبد العزيز.



وقام “العوضي” بالتعليق على الفيديو وكتب: “يا ويلي من حبه”.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور مع الفيديو وتفاعلوا معه وحصل على ألاف الإعجابات بعد وقت قصير من النشر، وتفاعل العديد منهم مع الفيديو وأنهالت التعليقات داعين لها بالشفاء العاجل متمنيين لهم السعادة طوال العمر.

جدير بالذكر، أن الفنان احمد العوضي كان قد نشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يطالب فيه الجمهور ومحبي الفنانة ياسمين عبد العزيز بالدعاء لها عقب إجراء عملية جراحية خطيرة ولم يفصح عن أي تفاصيل أخرى.

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