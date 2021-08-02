قبل وفاته.. طلب غريب من أحمد زويل للفنان عمرو سعد «فاجىء الجميع»

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان عمرو سعد، عن طلب غريب من العالم المصري أحمد زويل، طلبه منه قبل وفاته، والذي تحل اليوم الإثنين 2 أغسطس ذكرى وفاته.

وقال عمرو سعد، في لقاء سابق له، في برنامج “عايشة شو” المُذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، أن أحمد زويل طلب منه تجسيد قصة حياته في عمل فني.

وأضاف عمرو سعد قائلًا: “العالم الكبير أحمد زويل قالي إنه طلب من الفنان أحمد زكي تقديم قصة حياته، لكنه توفي قبل أن يقدمها، فطلب منى زويل أن أقدمها أنا بدلًا منه”.

وفي وقت سابق، اقتحم الفنان مصطفى شعبان ومعه الفنان عمرو سعد ستوديو برنامج الحكاية، في أثناء حديث الإعلامي الشهير عمرو أديب، وأخذا من أمامه الأوراق، في لقطة لفتت الأنظار وأحدثت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الإعلامي الشهير يتحدث في الحلقة عن لقاح فيروس كورونا، ليفاجئه النجمان على الهواء بدخولهما في لقطة طريفة رد عليها عمرو أديب قائلاً:”إيه يا سفينة إيه يا سرية”، في إشارة منه إلى أدوار النجمين في مسلسل ملوك الجدعنة، ورقص الثلاثي على أنغام أغنية تتر المسلسل قبل خروجهما لفاصل إعلاني.

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